La Lazio si prepara al calciomercato di gennaio 2025/2026, con trattative, acquisti e cessioni in programma. Dopo aver ottenuto il via libera dalla commissione governativa per il controllo finanziario, la società può riprendere le operazioni di mercato, ripartendo dalle restrizioni imposte durante l’estate. Questa apertura consente alla Lazio di intervenire sul mercato in modo più flessibile, puntando a rafforzare la rosa e a pianificare le strategie future.

Semaforo verde per Lotito. La Lazio ha ottenuto infatti il via libera dalla commissione governativa per il controllo finanziario per poter operare sul mercato di gennaio dopo lo stop imposto nella sessione estiva. Adesso il numero uno biancoceleste è pronto a piazzare un paio di colpi per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Calciomercato Lazio gennaio 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della cessione invernale

Leggi anche: Calciomercato Lazio gennaio 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della cessione invernale

Leggi anche: Calciomercato Lazio gennaio 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della cessione invernale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calciomercato Lazio gennaio 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della cessione invernale; Lazio, non solo Maldini e Insigne. Tutte le alternative; Perché la Lazio non prevede una rivoluzione sul mercato; Calciomercato Serie A 2025/2026: acquisti e cessioni del mercato invernale, trasferimenti ufficiali e probabili formazioni tipo.

Calciomercato Lazio News/ Fatta per addio di Castellanos, Pedraza il nuovo terzino sinistro (2 dicembre 2025) - Il calciomercato Lazio ha scelto Alfonso Pedraza per sostituire Nuno Tavares. ilsussidiario.net