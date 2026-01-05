Calciomercato Juventus Chiesa dice si al ritorno a Torino | si tratta con il Liverpool

La Juventus sta definendo i dettagli del possibile ritorno di Federico Chiesa, che ha dato la sua disponibilità. Sullo sfondo, prosegue la trattativa con il Liverpool, mentre il nuovo direttore sportivo Ottolini lavora per rafforzare la rosa di Luciano Spalletti nel calciomercato di gennaio. La fase delle trattative è in evoluzione, con attenzione alle strategie di rafforzamento della squadra.

Il calciomercato di Gennaio entra nel vivo. La Juventus del nuovo direttore sportivo Ottolini starebbe lavorando per rinforzare la squadra di Luciano Spalletti. I bianconeri hanno un serio problema in avanti, con Openda e David che non riescono a incidere. I numeri dei due bomber sono altamente sotto le aspettative ed ecco dunque che questa sessione di trattative dovrebbe portare giocatori in grado di alzare il peso offensivo della Vecchia Signora. Negli ultimi giorni i rumors parlavano di un possibile ritorno di Chiesa in prestito secco. Nelle ultime ore, a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sembrerebbe che la dirigenza bianconera avrebbe strappato il primo si all'ex numero 7 bianconero.

