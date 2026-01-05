Calciomercato Juve Sky | Guido Rodriguez anche in tempi brevi ma il grande sogno per il centrocampo è lui

Secondo quanto riportato da Sky, Guido Rodriguez potrebbe arrivare alla Juventus in tempi brevi, rappresentando una delle operazioni più concrete del calciomercato bianconero. Tuttavia, il grande obiettivo per il reparto centrale rimane ancora un altro giocatore, che la società considera prioritario per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Calciomercato Juve, Sky: Guido Rodriguez anche in tempi brevi, ma il grande sogno per il centrocampo è sempre lui. Il mercato invernale della Juventus continua a ruotare attorno alla ricerca di un rinforzo per la linea mediana. Negli studi di Sky Sport, l'esperto di calciomercato Luca Marchetti ha fatto il punto sulle strategie del club bianconero, evidenziando una necessità strutturale che va oltre la semplice gestione tecnica. L'analisi di Luca Marchetti. Secondo il giornalista, la squadra di Luciano Spalletti soffre di una carenza numerica a centrocampo che potrebbe spingere la società a intervenire subito, nonostante la pianificazione per la prossima estate sia già avviata verso obiettivi di profilo internazionale.

Calciomercato Juventus, si valutano Guido Rodriguez e Gonzalo Garcia - I bianconeri valutano il profilo di Guido Rodriguez del West Ham per regalare un play a Spalletti: operazione possibile solo in prestito, perché l'idea è quella di risparmiare per tentare il colpo ... sport.sky.it

Calciomercato Juve, Tonali arriverà a giugno? Nel frattempo i bianconeri sono decisi a trattare quel giocatore - Nel frattempo c’è anche una trattativa Il Calciomercato Juve si sta muovendo su due binari distinti, con la dirigenza bianconera pronta a operare con prag ... calcionews24.com

#Calciomercato #Juventus Il consiglio di #Balzarini a #Comolli x.com

Juventus News 24. . Ma perchè abbiamo preso David e Openda #juve #juventusnews24 #david #openda #calciomercato - facebook.com facebook

