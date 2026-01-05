Calciomercato Juve LIVE | i nomi per il futuro dell’attacco e le voci su Theo Hernandez

Segui le ultime novità sul calciomercato della Juventus, con aggiornamenti in tempo reale sui nomi per l’attacco e le voci su Theo Hernandez. La nostra redazione ti tiene informato sulle trattative, le indiscrezioni e gli sviluppi più recenti, offrendo un quadro chiaro e dettagliato sulle strategie del club. Restate con noi per conoscere tutte le novità e gli eventuali futuri movimenti di mercato.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall'allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.

