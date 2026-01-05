Calciomercato Inter LIVE | ore decisive per Cancelo Guendouzi primo nome per il post Frattesi?

Segui le ultime novità sul calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti in tempo reale su trattative, incontri e possibili acquisti. In questa fase decisiva, si valutano le opzioni per rinforzare la rosa, tra cui Cancelo e Guendouzi, mentre si definiscono gli ultimi dettagli legati a Frattesi. Restate con noi per tutte le news e le notizie più recenti sulle operazioni di mercato dei nerazzurri.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

