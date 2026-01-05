Calciomercato Inter il Barcellona tenta il sorpasso | offerta ufficiale per Cancelo! Ecco tutti i dettagli

Il calciomercato dell’Inter si fa competitivo, con il Barcellona che ha presentato un’offerta ufficiale per João Cancelo. Fabrizio Romano ha confermato la notizia, evidenziando come i catalani tentino il sorpasso sui nerazzurri. Di seguito, tutti i dettagli relativi alla trattativa e alle possibili implicazioni per il mercato estivo.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Fabrizio Romano svela l’indiscrezione: il Barcellona presenta un’offerta ufficiale per Cancelo. I dettagli. Il calciomercato internazionale si accende con un clamoroso intreccio che vede protagonista João Cancelo. Secondo quanto riportato in esclusiva da Fabrizio Romano sul suo profilo X, il Barcellona ha rotto gli indugi inviando una prima offerta ufficiale all’ Al Hilal. La proposta dei catalani consiste in un «prestito con una piccola parte dello stipendio coperta», mossa che punta a riportare il terzino in Spagna dopo l’esperienza della scorsa stagione. La situazione si complica però per l’Inter, che sembrava ormai a un passo dal definire il ritorno del portoghese a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il Barcellona tenta il sorpasso: offerta ufficiale per Cancelo! Ecco tutti i dettagli Leggi anche: Calciomercato Inter, fari puntati su Mlacic: ecco l’offerta nerazzurra! Cifre e dettagli Leggi anche: Calciomercato Inter, Romano alimenta il sogno Cancelo: «Contatti continui con Mendes, i nerazzurri vogliono anticipare il Barcellona! Possiamo dire che…» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tutto il mercato in; Dall’Inter al Barcellona, il colpo di gennaio è servito; Mercato Inter il Liverpool piomba su un grande obiettivo dei nerazzurri; Joao Cancelo: derby di mercato Juve-Inter, Mendes tenta il colpo nostalgia. Inter, Cancelo: perché il sì può arrivare solo tra 10 giorni ma per i tifosi è già bocciato - Il club catalano valuta il prestito mentre Deco e Flick analizzano opzioni, tempi e Supercoppa spagnola prima della decisione finale. sport.virgilio.it

Offerta del Barcellona per Cancelo: la situazione - Il club blaugrana l’aveva promessa verbalmente al giocatore ed è ciò che è accaduto. gianlucadimarzio.com

L'Inter attenderà ancora Cancelo: cosa accadrebbe se il Barcellona vincesse il duello - Prosegue il corteggiamento del club nerazzurro verso l'esterno portoghese, combattuto dalla possibilità di tornare in Catalogna. msn.com

Calciomercato #Inter, scenario clamoroso: se parte #Frattesi c’è già un nome dalla #SerieA. Ausilio fiuta l’occasione Secondo quanto riportato da Alfio Musmarra, il nome nuovo che circola con insistenza ad Appiano Gentile è quello di Mattéo #Guendouzi - facebook.com facebook

#Calciomercato Inter, attesa Cancelo. Frattesi non chiude la porta: con quell’ingaggio… x.com

