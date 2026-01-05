Calciomercato Inter | esce Davide Frattesi rientra Kristjan Asllani? La situazione

Il calciomercato dell’Inter si sta sbloccando con alcuni movimenti chiave. Il Galatasaray mostra interesse per Davide Frattesi, mentre il Torino potrebbe anticipare di sei mesi il ritorno di Kristjan Asllani, rispetto alle previsioni iniziali. Questi cambiamenti segnano un momento importante per la rosa nerazzurra, con possibili ripercussioni sulla composizione e sulle strategie della squadra nella seconda parte della stagione.

Entra nel vivo il calciomercato dell’ Inter: pressing del Galatasaray su Davide Frattesi, il Torino dovrebbe risolvere con sei mesi di anticipo rispetto a quanto pattuito in estate il prestito di Kristjan Asslani. La proposta del Galatasaray Per quanto riguarda la mezzala romana, dal suo sito internet Gianluca di Marzio fa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter: esce Davide Frattesi, (ri)entra Kristjan Asllani? La situazione Leggi anche: Calciomercato Inter, tesoretto in arrivo da Kristjan Asllani Leggi anche: Calciomercato Inter, il Fenerbahce su Davide Frattesi? La situazione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Maresca-Chelsea, è finita: il suo possibile successore sulla panchina dei 'Blues'; Calciomercato Inter: esce Davide Frattesi, (ri)entra Kristjan Asllani? La situazione; Frattesi nel mirino del Fenerbahce: l’Inter fissa il prezzo; Areniello: Frattesi: l'Inter rifiuta la prima offerta della Juventus. Il Napoli ci riprova?. Il Galatasaray irrompe su Davide Frattesi: il giocatore riflette, l'Inter pretende l'obbligo di riscatto. Quanto incasserebbero i nerazzurri? - Per la seconda sessione consecutiva il Galatasaray pensa a un giocatore dell'Inter per rinforzare la propria squadra ... eurosport.it

Addio Frattesi, l’Inter esce allo scoperto: comunicata la decisione al giocatore - Il club nerazzurro ha già comunicato la sua scelta al giocatore. spaziointer.it

Calciomercato Inter News/ Frattesi piace anche all’estero: la cessione si avvicina? (oggi 4 gennaio 2026) - Calciomercato Inter News: sempre più lontano dalla galassia nerazzurra, Davide Frattesi potrebbe finire a giocare nel Galatasaray. ilsussidiario.net

#calciomercato, ultim'ora: per #Cancelo scambio con de Vrij, no Acerbi @Inter x.com

Mercato #Inter, arriverà un grande colpo nel 2026: decisione a breve #calciomercato - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.