Calciomercato Inter arriva l’offerta del Barcellona per Cancelo | i nerazzurri ora tremano

Sul calciomercato dell’Inter, l’offerta del Barcellona per Joao Cancelo rappresenta un punto di svolta. La dirigenza nerazzurra si trova a valutare attentamente questa proposta, mentre si prepara ad affrontare eventuali sviluppi. Il futuro del giocatore e le strategie della società rimangono al centro delle discussioni, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista delle prossime competizioni.

Calciomercato Inter. Il futuro di Joao Cancelo continua a tenere banco sul mercato, con l’ Inter pronta a rinforzare la fascia destra di Cristian Chivu in attesa del ritorno di Dumfries. Negli ultimi giorni, il club nerazzurro aveva già trovato un accordo verbale con l’ Al Hila l per riportare il portoghese a Milano, ma la situazione resta in bilico a causa dell’interesse concreto del Barcellona. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano, il club blaugrana ha inviato la prima offerta ufficiale all’ Al Hilal per il giocatore. Si tratta di un prestito con solo una parte dello stipendio coperta dal Barcellona, mossa che rischia di complicare i piani dell’ Inter e di rallentare il ritorno dell’esterno in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

