calciomercato i colpi che possono cambiare la corsa scudetto

Il calciomercato invernale rappresenta un momento chiave per le squadre di Serie A, con possibilità di rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Nonostante le risorse spesso limitate, le strategie e le scelte di mercato possono influenzare la corsa allo scudetto. In questo contesto, analizzare i potenziali acquisti e le opportunità diventa fondamentale per capire le potenziali evoluzioni del campionato.

Soldi, pochi. Idee, si spera tante. Le big italiane entrano nella sessione invernale del calciomercato con un copione scritto di difficile interpretazione perché la storia dice che gli spazi per cambiare il proprio destino nel cuore della stagione sono molto limitati. Chi ci è riuscito ha preso tutto, magari non subito però in prospettiva: è capitato al Milan di Pioli nell’anno del Covid con Kjaer e Ibrahimovic, pietre angolari della squadra che qualche mese più tardi si sarebbe arrampicata fino allo scudetto. Spesso, però, il meglio che si possa augurare agli allenatori è che i direttori sportivi non facciano danni. 🔗 Leggi su Panorama.it

