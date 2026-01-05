La Fiorentina lavora per rafforzare il reparto centrocampo in vista della seconda parte della stagione. Con l’obiettivo di migliorare la qualità e la profondità della rosa, la dirigenza ha individuato tre possibili profili da ingaggiare. In questo aggiornamento, analizziamo le ultime novità di mercato e le possibilità di arrivo dei candidati, per capire chi potrebbe vestire presto la maglia viola.

Calciomercato Fiorentina: SOS centrocampo! Tre nomi in lista di Paratici per rinforzare la squadra viola. Svelati tutti i dettagli La vittoria scacciacrisi ottenuta all’ultimo respiro contro la Cremonese, grazie alla zampata di Kean, ha ridato ossigeno alla classifica e all’ambiente della Fiorentina. Ma se il campo ha offerto una boccata d’aria fresca, è dietro la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina: SOS centrocampo! Tre nomi nella lista di Paratici, chi può arrivare in viola. Ultimissime

Leggi anche: Calciomercato Juve, SOS centrocampo: quattro nomi nella lista di Comolli. C’è un preferito e tre alternative suggestive…Chi potrebbe arrivare a Torino

Leggi anche: Calciomercato Juventus, SOS centrocampo per gennaio: 7 nomi sul taccuino di Comolli, chi potrebbe arrivare in bianconero. Ultimissime

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sos Fiorentina: arriva Paratici e ha già due nomi per il mercato; Fiorentina, occhio a Kean: anche oggi non si è allenato! Da Gosens a Piccoli, le prove di formazione; CorFio – SOS difesa, De Gea prende gol da 12 gare di fila. Disastro palle inattive; Calciomercato Juventus rivoluzione totale tra i pali per Gazzetta! In bilico tutti e tre per l’estate chi potrebbe arrivare in bianconero.

Fiorentina, per il centrocampo si pensa a Brescianini - Solo 8 le presenze collezionate finora dall'ex Frosinone, nessuna da titolare, con una media di 20 minuti a partita. fantacalcio.it