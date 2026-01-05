Calciomercato Fiorentina idea Ngonge per l’attacco! Il belga può già lasciare il Torino? La situazione

Da calcionews24.com 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina valuta l’acquisto di Cyril Ngonge per rinforzare l’attacco in vista della seconda parte di stagione. Il calciatore belga, attualmente al Torino, potrebbe lasciare la squadra, aprendo a un possibile trasferimento. La situazione rimane in evoluzione, con la società viola alla ricerca di soluzioni per migliorare la rosa e affrontare con maggiore sicurezza le sfide di campionato.

Calciomercato Fiorentina, idea Ngonge per l’attacco! Il calciatore belga può già lasciare il Torino? La situazione per il suo futuro La Fiorentina è a caccia di rinforzi urgenti per scongiurare l’incubo retrocessione e l’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza è quello di Cyril Ngonge. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato fiorentina idea ngonge per l8217attacco il belga pu242 gi224 lasciare il torino la situazione

© Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina, idea Ngonge per l’attacco! Il belga può già lasciare il Torino? La situazione

Leggi anche: Ngonge può andare via da Torino già a gennaio (Tuttosport)

Leggi anche: Calciomercato Napoli, Lucca può partire già a gennaio: spunta l’idea Dovbyk dalla Roma

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

calciomercato fiorentina idea ngongeLa Fiorentina vuole un altro rinforzo in attacco: l'ultima idea è Ngonge - La vittoria contro la Cremonese ha ridato un po' di entusiasmo all'ambiente, con l'Artemio. tuttomercatoweb.com

calciomercato fiorentina idea ngongeFiorentina, per l’attacco si valuta Cyril Ngonge del Torino - Il belga è attualmente in forza al Torino, in prestito dal Napoli ... gianlucadimarzio.com

calciomercato fiorentina idea ngongeCalciomercato Fiorentina, possibile scambio con un altro club di Serie A: i nomi e l’indiscrezione sulla trattativa - Calciomercato Fiorentina, Vanoli potrebbe accogliere Casadei in rosa con Mandragora che ritornerebbe a vestire la maglia del Torino Il calciomercato della Fiorentina entra in una fase sempre più calda ... calcionews24.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.