Calciomercato Fiorentina idea Ngonge per l’attacco! Il belga può già lasciare il Torino? La situazione
La Fiorentina valuta l’acquisto di Cyril Ngonge per rinforzare l’attacco in vista della seconda parte di stagione. Il calciatore belga, attualmente al Torino, potrebbe lasciare la squadra, aprendo a un possibile trasferimento. La situazione rimane in evoluzione, con la società viola alla ricerca di soluzioni per migliorare la rosa e affrontare con maggiore sicurezza le sfide di campionato.
Calciomercato Fiorentina, idea Ngonge per l'attacco! Il calciatore belga può già lasciare il Torino? La situazione per il suo futuro La Fiorentina è a caccia di rinforzi urgenti per scongiurare l'incubo retrocessione e l'ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza è quello di Cyril Ngonge. Come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club
