Calcio Serie A | l’Inter batte il Bologna e si riprende la vetta Kean salva la Fiorentina il Napoli non sbaglia

Si è appena conclusa la diciottesima giornata della Serie A 2025-2026, con quattro partite disputate oggi dopo quelle di ieri.

Si è conclusa poco fa diciottesima giornata della Serie A 2025-2026. Dopo i quattro match disputati ieri, il turno è stato oggi concluso da altre quattro partite, al termine delle quali la classifica ha subito non pochi stravolgimento. Nel match delle 12.30 allo Stadio Olimpico il Napoli ha battuto nettamente la Lazio per 0-2, salendo al terzo posto della classifica (37 punti) e continuando il suo inseguimento a Milan ed Inter. Decisivo è stato il primo tempo, nel quale la squadra guidata da Antonio Conte ha prima aperto le danze con il gol di Spinazzola al 13? e poi colpendo nuovamente al 32? minuto con Rrahmani. 🔗 Leggi su Oasport.it

