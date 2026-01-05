Calcio Seconda | Atletico Cascina che rimonta!

Nel girone G della Seconda Categoria pisana, l’Atletico Cascina si distingue per una recente rimonta che testimonia il suo impegno e la determinazione della squadra. La sfida riflette la competitività del campionato e il valore delle formazioni locali, offrendo uno sguardo interessante sul calcio dilettantistico della zona. Un esempio di come la passione e la perseveranza siano ancora protagonisti nel panorama sportivo regionale.

Pisa 5 gennaio 2026 – In Seconda Categoria la vetrina del girone G delle pisane e senza dubbio dell' Atletico Cascina. La squadra di mister Manuel Simonetti vince il derby sul campo del San Prospero Navacchio per 0 – 1 e conquista la sua quarta vittoria consecutiva. Così alla fine del girone di andata tocca i diciannove punti al sesto posto, a meno due dai play-off. Niente male dopo essere stata a lungo in fondo alla classifica. La vittoria nel derby, firmata dalla rete di Amoroso, può dare nuovo slancio alla squadra in vista del girone di ritorno. Squadra giovane, pimpante vogliosa questa dell'atletico Cascina che ha saputo risalire la classifica senza abbattersi nei momenti bui.

Calcio. Seconda: che giornata per le pisane - Pisa 16 dicembre 2025 – La tredicesima giornata del girone di andata del girone G di Seconda Categoria fa esultare molte compagini pisane. msn.com

Calcio (Promozione Girone B): Real Casale-Vis Pescara 3-2 (Seconda rete pescarese, 8’st Besim Maloku) - facebook.com facebook

Kolarov: "Abbiamo sempre fatto grande calcio, a volte manca un po' di lucidità davanti alla porta ma anche in Supercoppa abbiamo fatto una grande partita. Messi 4-4-2 L'abbiamo preparata così per mettere Luis sul terzino sinistro del Bologna, sono le scalat x.com

