Calcio Napoli per Neres trauma distorsivo alla caviglia | cosa filtra verso l’Inter

Neres del Calcio Napoli ha subito un trauma distorsivo alla caviglia durante la partita contro la Lazio, dopo un singolo movimento. L'infortunio, avvenuto in autonomia, lo ha costretto ad abbandonare lo stadio Olimpico con una stampella e a zoppicare. Le prime valutazioni indicano la necessità di ulteriori approfondimenti per determinare l'entità dell'infortunio e le eventuali conseguenze sulla sua disponibilità per le prossime partite, compreso il confronto con l’Inter.

Il giocatore del Calcio Napoli si è infortunato da solo correndo ieri nel match contro la Lazio ed è uscito dallo stadio Olimpico con la stampella, zoppicando. David Neres ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Lo rende noto il Calcio Napoli dopo gli esami a cui l'esterno brasiliano è stato sottoposto oggi alla .

