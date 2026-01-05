Calcio il Manchester United esonera Amorim

Il Manchester United ha annunciato l’uscita di Ruben Amorim dalla posizione di allenatore. Dopo circa 14 mesi alla guida dei Red Devils, il tecnico portoghese lascia la squadra, come confermato da fonti ufficiali. La decisione arriva in un periodo di cambiamenti per il club, che continua a rivedere la propria direzione sportiva. Questa scelta rappresenta un nuovo capitolo nella gestione del team in vista delle prossime competizioni.

Roma, 5 gen. (askanews) – Ruben Amorim non è più l'allenatore del Manchester United. A riportarlo è David Ornstein, che conferma l'esonero del tecnico portoghese dopo un'esperienza durata 14 mesi sulla panchina dei Red Devils. Decisivo, in negativo, l'ultimo pareggio per 1-1 contro il Leeds United, maturato domenica scorsa, risultato che ha lasciato lo United al sesto posto in Premier League dopo 20 giornate, lontano dalle ambizioni di vertice del club. In attesa di nominare il nuovo allenatore, il Manchester United ha deciso di affidare la squadra a Darren Fletcher, ex centrocampista dei Red Devils e attuale tecnico dell'Under-18, che assumerà il ruolo di allenatore ad interim.

