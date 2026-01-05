Calcio Dilettanti | Fermi esalta il Calci

In Promozione nel girone A, l’Urbino Taccola affronta la prima partita del 2026 con una sconfitta, segnando l’inizio del girone di ritorno. La stagione continua a offrire sfide e opportunità per le squadre dilettantistiche, con le partite che rappresentano momenti importanti di impegno e passione nel calcio amatoriale.

Pisa 5 gennaio 2026 – In Promozione nel girone A nuova sconfitta per l’Urbino Taccola nella prima giornata del girone di ritorno e nella prima gara ufficiale del 2026. La squadra di mister Argentesi è stata piegata in casa dagli ospiti del Casalguidi per 0 – 2. Ultimo posto con quattro punti e situazione sportiva ‘drammatica’ per i biancorossi. Questo il tabellino della sfida allo Stadio ‘Taccola’ di Uliveto Terme. Urbino Taccola: Malasoma, Galletti (Castellacci), Taglioli Lo. (Andreotti), Petri, Bellagamba, Tognetti An. (Guelfi D.), Viti, Fabbrini G., Cosi, Benedetti D. (Tognetti Al.), Cei. A disposizione Cocozza, Cresci, Zaccagnini C. 🔗 Leggi su Lanazione.it

