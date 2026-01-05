Calcinacci sulla scala antincendio del Ruggi | la denuncia di Polichetti Udc

L'ospedale Ruggi di Salerno segnala un deterioramento della scala antincendio esterna, con calcinacci che si staccano e potenziali rischi per la sicurezza. La denuncia, presentata da Polichetti dell'Udc, evidenzia condizioni di cedimento strutturale che richiedono interventi immediati per garantire la sicurezza di utenti e operatori.

Calcinacci che si staccano e una struttura di sicurezza che mostra segni di cedimento. Scatta l'allarme all'ospedale di Salerno per le condizioni di una scala antincendio esterna, interessata da un evidente deterioramento strutturale. A sollevare il caso è Mario Polichetti, responsabile nazionale. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

