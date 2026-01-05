Cagliari scatenato sul mercato | Folorunsho operato al suo posto Nicolussi Caviglia

Il Cagliari ha annunciato l'intervento chirurgico di Folorunsho, sostituito da Nicolussi Caviglia. Dopo un intervento deciso, la squadra si prepara a riprendere il cammino, consapevole delle sfide imminenti. Lo spogliatoio si mantiene concentrato e silenzioso, mentre i rossoblù valutano le prossime mosse in un momento di incertezza, ma con l'obiettivo di mantenere compattezza e determinazione.

Un taglio netto, poi il silenzio teso dello spogliatoio: il Cagliari guarda il calendario e capisce che non può aspettare. L’assenza di Folorunsho pesa, il mercato chiama, e la soluzione ha il volto pulito di un regista che ha imparato ad alzarsi dopo le cadute. Un vuoto improvviso in mezzo al campo. Il Cagliari perde un tassello chiave proprio quando servivano gambe e coraggio. Secondo fonti locali, Michael Folorunsho è stato operato e dovrà fermarsi per circa un mese. Non c’è ancora un comunicato ufficiale del club al momento in cui scriviamo. La notizia circola però in modo insistente, sostenuta da più cronache di settore. 🔗 Leggi su Serieanews.com

