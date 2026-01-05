Lunedì a Borgoricco, nel Padovano, si è verificato un grave incidente sul lavoro. Un autotrasportatore è caduto da un container in un compattatore, perdendo la vita sul colpo. L’incidente è stato prontamente segnalato alle autorità, che stanno indagando sulle cause. Si tratta di un episodio che evidenzia ancora una volta l’importanza delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La cronaca registra un nuovo incidente mortale sul lavoro. Tutto è avvenuto lunedì a Borgoricco, nel Padovano. Un autotrasportatore di 65 anni ha perso la vita all’interno di uno degli stabilimenti della Rizzato Calzature, in via dell’Industria, mentre stava svolgendo le sue mansioni. L’allarme è scattato poco dopo le 13. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo sarebbe caduto all’interno di un container dotato di un meccanismo di compattazione utilizzato per gli scarti di produzione e i cartoni. L’impatto e il funzionamento del macchinario non gli avrebbero lasciato scampo: il 65enne è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cade da un container in un compattatore: morto sul colpo autotrasportatore a Borgoricco (Padova)

Leggi anche: Titolare della ditta cade dall'impalcatura: morto sul colpo

Leggi anche: Roma, cade dal muro perimetrale del Pantheon: morto sul colpo un turista giapponese

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Cade in un compattatore, morto un camionista di 65 anni.

Cade in un compattatore, morto un camionista di 65 anni - Un autotrasportatore 65enne, di cui non sono state rese note le generalità, è morto sul lavoro oggi pomeriggio poco dopo le 13 all'interno di uno degli stabilimenti dell'azienda Rizzato Calzature a Bo ... ansa.it