Bus notturno con dj tra le vie di Bergamo | Così si balla e si socializza -Video
Un nuovo servizio di bus notturno a Bergamo, ideato dal locale Unplug di via Broseta, offre un collegamento gratuito tra le principali piazze e vie del centro e di Città Alta fino a mezzanotte. A bordo, un DJ crea un’atmosfera di musica e socializzazione, permettendo di vivere la città in modo diverso e sostenibile. Una soluzione semplice e funzionale per spostarsi in sicurezza durante le ore serali.
LA NOVITÀ. L’idea del locale Unplug di via Broseta. É gratuito e collega sino a mezzanotte le principali piazze e vie del centro e di Città Alta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
