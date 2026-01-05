Un nuovo servizio di bus notturno a Bergamo, ideato dal locale Unplug di via Broseta, offre un collegamento gratuito tra le principali piazze e vie del centro e di Città Alta fino a mezzanotte. A bordo, un DJ crea un’atmosfera di musica e socializzazione, permettendo di vivere la città in modo diverso e sostenibile. Una soluzione semplice e funzionale per spostarsi in sicurezza durante le ore serali.

LA NOVITÀ. L’idea del locale Unplug di via Broseta. É gratuito e collega sino a mezzanotte le principali piazze e vie del centro e di Città Alta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bus notturno con dj tra le vie di Bergamo: «Così si balla e si socializza» -Video

Leggi anche: L'innovativa piazza "impermeabile" in città dove si socializza e si fa sport

Leggi anche: Bergamo, bus con studenti scivola sulla neve e si ferma davanti a una scarpata: nessun ferito

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bus notturno con dj tra le vie di Bergamo: «Così si balla e si socializza» -Video; Bologna, capodanno in Piazza Maggiore con Vecchione di Dem e dj set di La Funky e Bassi Maestro.

Bus notturno con dj tra le vie di Bergamo: «Così si balla e si socializza» - É gratuito e collega sino a mezzanotte le principali piazze e vie del centro e di Città Alta. ecodibergamo.it