buon anno il sasso brinda con un netto 3 1

Il Sasso Marconi ha iniziato il 2026 con una vittoria importante, battendo 3-1 il Sangiuliano City al ‘Carbonchi’. Con questa prestazione, la squadra di capitan Geroni ha rafforzato la propria posizione in classifica, lasciando le zone a rischio. In attesa del posticipo tra Pro Sesto e Progresso, il risultato rappresenta un passo positivo per il club, che guarda con fiducia al proseguo della stagione.

E’ iniziato nel migliore dei modi il 2026 del Sasso Marconi. Al ‘Carbonchi’, capitan Geroni e compagni hanno infatti avuto la meglio 3-1 del Sangiuliano City e, grazie a questo successo (e in attesa del posticipo tra Pro Sesto e Progresso in programma domani), sono riusciti ad abbandonare le zone calde della classifica. Ma venendo alla cronaca del match, i gialloblù partono forte e, al 12’, dopo un piccolo spavento dovuto a una pericolosa conclusione da terra di Sartori respinta da Barattini, vanno vicini al vantaggio con un colpo di testa di Armaroli da distanza ravvicinata sul quale Libertazzi compie un autentico miracolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

