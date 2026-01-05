Buio pesto da via Sarullo alla via Falconara fino a piazza Baida
Su via Sarullo, via Falconara e piazza Baida, numerosi lampioni spenti riducono la visibilità, creando situazioni di rischio per pedoni e automobilisti, in particolare nelle curve. Questa condizione di scarsa illuminazione necessita di interventi puntuali per garantire sicurezza e tutela di tutti gli utenti della strada.
Da via Sarullo alla via Falconara fino a piazza Baida numerosi lampioni spenti mettono in pericolo pedoni e automobilisti soprattutto in corrispondenza delle curve. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
