Buio pesto da via Sarullo alla via Falconara fino a piazza Baida

Su via Sarullo, via Falconara e piazza Baida, numerosi lampioni spenti riducono la visibilità, creando situazioni di rischio per pedoni e automobilisti, in particolare nelle curve. Questa condizione di scarsa illuminazione necessita di interventi puntuali per garantire sicurezza e tutela di tutti gli utenti della strada.

