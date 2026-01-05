Buen Camino la recensione del film di Checco Zalone | è davvero così bello?
Checco Zalone campione di incassi al Cinema, ma “Buen camino” è davvero così bello? Spoiler: sì e vi diciamo perché. Di seguito la nostra recensione del film. Buen Camino, la recensione del film di Checco Zalone. Checco Zalone è tornato a fare Checco Zalone, lasciandosi alle spalle l’esperimento “Tolo Tolo”, o meglio addrizzandone il tiro. Il suo unico film da regista non aveva funzionato pienamente e, ma perché aveva fallito? Perché per una vita Checco aveva fatto la parodia dell’italiano medio, ovvero del suo spettatore, senza che questo capisse che fosse lui a essere preso di mira. Tutte le nefandezze mostrate nei film non appartengono a Checco Zalone, ma alla maschera dell’italiano medio che lui indossa e in cui lo spettatore si immedesima senza capire che quella rappresentazione fosse una critica e non un complimento. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
