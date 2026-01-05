Bromelina cos’è e come funziona il farmaco usato per le ustioni gravi dopo l’incendio di Cras-Montana

La bromelina è un enzima naturale estratto dall'ananas, impiegato nel trattamento delle ustioni gravi. Favorisce la rimozione dell’escara e può accelerare il processo di guarigione. Recentemente, il farmaco a base di bromelina è stato richiesto dal Niguarda e somministrato a Villa Scassi per i feriti dell’incendio di Cras-Montana, evidenziando il suo ruolo nel supporto alle prime fasi di recupero.

La bromelina è un estratto enzimatico usato nelle fasi iniziali delle ustioni gravi per rimuovere l’escara: come agisce e perché il farmaco è stato richiesto dal Niguarda a Villa Scassi nel trattamento dei feriti dell’incendio di Cras-Montana. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

