Bromelina cos’è e come funziona il farmaco usato per le ustioni gravi dopo l’incendio di Cras-Montana
La bromelina è un enzima naturale estratto dall'ananas, impiegato nel trattamento delle ustioni gravi. Favorisce la rimozione dell’escara e può accelerare il processo di guarigione. Recentemente, il farmaco a base di bromelina è stato richiesto dal Niguarda e somministrato a Villa Scassi per i feriti dell’incendio di Cras-Montana, evidenziando il suo ruolo nel supporto alle prime fasi di recupero.
