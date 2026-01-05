Brivio la psicologa delle emergenze a Crans-Montana | C’è chi ci abbraccia e scoppia a piangere

Roberta Brivio, psicologa delle emergenze e presidente di Sipem Sos, si trova a Crans-Montana per offrire supporto a familiari e persone in difficoltà. La sua presenza mira a fornire ascolto e assistenza con rispetto e professionalità, contribuendo a gestire momenti di crisi. La sua esperienza si concentra sull’aiuto alle persone colpite da situazioni di emergenza, garantendo un supporto competente e discreto.

LA MISSIONE. La bergamasca Roberta Brivio, presidente di Sipem Sos, è a Crans-Montana. «Familiari angosciati, siamo disponibili con rispetto. «Nell'attesa dolorosa, ci siamo». Brivio, la psicologa delle emergenze a Crans-Montana: «C'è chi ci abbraccia e scoppia a piangere - Roberta Brivio, psicologa bergamasca, è la fondatrice e la presidente della Sipem Sos Lombardia OdV, ramo della Società italiana di psicologia dell'emergenza, e da Capodanno si trova sul luogo della ...

