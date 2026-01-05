Brillantezza tecnica creatività melodica e precisione esecutiva | ecco Tia Fuller

Tia Fuller si distingue per una grande competenza tecnica, una creatività melodica raffinata e una precisione esecutiva accurata. La sua formazione accademica e le numerose esperienze dal vivo contribuiscono a definire il suo stile musicale, che unisce qualità artistica e professionalità.

DENVER – Tia Fuller unisce nel suo stile musicale brillantezza tecnica, creatività melodica e precisione esecutiva, frutto della sua formazione accademica e delle sue tante esperienze live. Nata a Denver, in Colorado, la sassofonista si è laureata magna cum laude in Musica presso lo Spelman College di Atlanta, Georgia, e ha conseguito un master in Pedagogia e performance jazz presso l’Università del Colorado a Boulder. Già affermata come musicista jazz di spicco, Tia Fuller è stata selezionata per far parte della band tutta al femminile in tournée con Beyoncé. Con la star statunitense è apparsa in numerosi programmi televisivi di grande successo come Good Morning America e The Oprah Winfrey Show ed ha suonato per il Presidente Barack Obama alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

