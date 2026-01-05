Brigitte Macron è nata uomo La rivincita della first lady francese contro complottisti e hater | 10 condannati per cyberbullismo

Recentemente, il tribunale di Parigi ha condannato dieci individui per cyberbullismo nei confronti di Brigitte Macron, first lady francese. Questa vicenda evidenzia l’importanza di contrastare comportamenti diffamatori online e tutelare il rispetto delle figure pubbliche. La sentenza rappresenta un passo importante nella lotta contro le campagne di odio digitali e il cyberbullismo, sottolineando il valore della legalità e della tutela della dignità di tutte le persone.

Dieci persone sono state condannate dal tribunale di Parigi con l’accusa di cyberbullismo nei confronti di Brigitte Macron, first lady di Francia. Le pene previste vanno da un corso di sensibilizzazione sul linguaggio d’odio online a otto mesi di reclusione con sospensione della pena. La corte parigina ha riconosciuto i commenti degli imputati come «particolarmente degradanti, offensivi e maliziosi » nei confronti della moglie di Emmanuel Macron, da tempo oggetto di insulti e teorie del complotto su una sua presunta identità transessuale e presunti reati pedofili, che hanno portato a un processo parallelo anche negli Stati Uniti contro l’influencer Candance Owens. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Francia, cyberbullismo contro Brigitte Macron: condannati i 10 imputati Leggi anche: "Brigitte Macron è un uomo", 10 persone a processo per cyberbullismo, definirono “pedofilia” la differenza di età della premier dame col marito Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. "Brigitte Macron è nata uomo", 10 condanne in Francia - Fino a otto mesi di reclusione per chi ha diffuso false e transfobiche informazioni sul genere della first lady francese: qual è la sentenza del tribunale di Parigi e le accuse ... msn.com

“Brigitte Macron è nata uomo”: condannate 10 persone per cyberbullismo contro la First lady francese - Le pene vanno da un corso di sensibilizzazione a 8 mesi di reclusione: tra gli imputati anche "Amandine Roy” che è considerata una figura chiave nella ... repubblica.it

Dissero che Brigitte Macron è nata uomo, 10 molestatori condannati in Francia: «Fino a 8 mesi di carcere» - Dieci imputati accusati di aver pubblicato e condiviso tweet insultanti, falsi e transfobici contro la premiere dame sono stati riconosciuti colpevoli. msn.com

Brigitte Macron, un uomo? - Storia di una fake news.

Francia, condanne per cyberbullismo a dieci autori di tweet transfobici contro Brigitte Macron ilsole24ore.com/art/tweet-tran… x.com

