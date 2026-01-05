Brigitte Macron è nata uomo | in 10 condannati per cyberbullismo

Da today.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, dieci persone sono state condannate per cyberbullismo ai danni di Brigitte Macron. Tra gli imputati, otto uomini e due donne, di età compresa tra 41 e 65 anni, sono stati riconosciuti colpevoli di aver diffuso commenti molesti e insulti online. Questa vicenda evidenzia l'importanza di contrastare ogni forma di cyberbullismo e di tutelare la reputazione delle figure pubbliche.

Dieci imputati, di cui otto uomini e due donne tra 41 e 65 anni, sono stati condannati per molestie via informatica contro la piemière dame Brigitte Macron. Si tratta di alcuni tra coloro che negli scorsi mesi avevano diffuso sui social teorie secondo cui la moglie del presidente francese sarebbe. 🔗 Leggi su Today.it

