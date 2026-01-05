Brigitte Macron è nata uomo | in 10 condannati per cyberbullismo

Recentemente, dieci persone sono state condannate per cyberbullismo ai danni di Brigitte Macron. Tra gli imputati, otto uomini e due donne, di età compresa tra 41 e 65 anni, sono stati riconosciuti colpevoli di aver diffuso commenti molesti e insulti online. Questa vicenda evidenzia l'importanza di contrastare ogni forma di cyberbullismo e di tutelare la reputazione delle figure pubbliche.

Dieci imputati, di cui otto uomini e due donne tra 41 e 65 anni, sono stati condannati per molestie via informatica contro la piemière dame Brigitte Macron. Si tratta di alcuni tra coloro che negli scorsi mesi avevano diffuso sui social teorie secondo cui la moglie del presidente francese sarebbe.

"Brigitte Macron è nata uomo", 10 condanne in Francia - Fino a otto mesi di reclusione per chi ha diffuso false e transfobiche informazioni sul genere della first lady francese: qual è la sentenza del tribunale di Parigi e le accuse ... msn.com

“Brigitte Macron è nata uomo”: condannate 10 persone per cyberbullismo contro la First lady francese - Le pene vanno da un corso di sensibilizzazione a 8 mesi di reclusione: tra gli imputati anche "Amandine Roy” che è considerata una figura chiave nella ... repubblica.it

Dieci imputati sono stati processati dal Tribunale penale di Parigi per aver pubblicato o diffuso sui social network battute, insulti, fotomontaggi e altre caricature in cui si sosteneva che Brigitte Macron fosse un uomo. Tutti sono stati condannati x.com

Cyberbullismo su Brigitte Macron, 6 mesi di carcere per un imputato #ANSA - facebook.com facebook

