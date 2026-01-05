Brigitte Macron è nata uomo 10 condanne in Francia

Recentemente, un tribunale di Parigi ha condannato dieci persone per cyberbullismo nei confronti di Brigitte Macron, first lady francese. Le condanne sono state pronunciate a seguito di accuse di diffamazione e molestie online, tra cui la diffusione di informazioni non verificate sulla sua identità di genere e sessualità. Questo episodio evidenzia le problematiche legate all'uso dei social media e alla tutela della reputazione di figure pubbliche.

Un tribunale di Parigi ha condannato 10 persone per cyberbullismo nei confronti della first lady francese, Brigitte Macron, per aver diffuso informazioni sul suo genere e sulla sua sessualità tra cui le accuse più gravi e pesanti secondo le quali sarebbe nata uomo. Otto di essi hanno ricevuto condanne carcerarie tra quattro e otto mesi mentre un altro imputato è stato condannato a sei mesi di carcere. Tutti e dieci sono stati obbigliati a partecipare a un corso di sensibilizzazione sul cyberbullismo. Quali sono le accuse. Il tribunale parigino ha sottolineato, tra le sue motivazioni che hanno portato alle condanne, commenti " particolarmente degradanti, offensivi e maliziosi " che si riferivano ad affermazioni false e prive di fondamento sulla presunta identità transgender e presunti reati di pedofilia nei confronti di Brigitte Macron. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Brigitte Macron è nata uomo", 10 condanne in Francia Leggi anche: “Nata uomo!”. Brigitte Macron esplode, la reazione durissima: cos’ha deciso Leggi anche: Francia, “Brigitte Macron è un uomo”: a processo dieci persone Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. “Brigitte Macron è nata uomo”: condannate 10 persone per cyberbullismo contro la First lady francese - Le pene vanno da un corso di sensibilizzazione a 8 mesi di reclusione: tra gli imputati anche "Amandine Roy” che è considerata una figura chiave nella ... repubblica.it

