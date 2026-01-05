Brigitte Macron e l’odio online | Parigi condanna dieci persone per cyberbullismo
Il tribunale di Parigi ha condannato dieci persone per cyberbullismo nei confronti di Brigitte Macron, chiudendo un lungo procedimento giudiziario. La vicenda, caratterizzata da anni di molestie online, evidenzia l’importanza di contrastare il fenomeno del cyberbullismo e tutelare la reputazione delle persone coinvolte.
Sono dieci le condanne emesse dal tribunale di Parigi per cyberbullismo nei confronti di Brigitte Macron, mettendo fine a una lunga vicenda giudiziaria legata a una campagna di molestie online durata anni. Gli imputati — otto uomini e due donne, di età compresa tra i 41 e i 65 anni — sono stati riconosciuti colpevoli di aver diffuso ripetutamente commenti offensivi e diffamatori sui social network. Commenti offensivi e accuse infondate. Secondo la sentenza, i messaggi pubblicati erano «particolarmente degradanti, offensivi e maliziosi» e si basavano su affermazioni false. Tra queste, la teoria complottistica secondo cui la first lady francese sarebbe nata uomo e le insinuazioni che collegavano la differenza di età di 24 anni con il marito, Emmanuel Macron, a presunti reati di pedofilia. 🔗 Leggi su Panorama.it
