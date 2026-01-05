Brigitte Macron 10 condanne per cyberbullismo contro la first lady francese

Un tribunale di Parigi ha emesso 10 condanne nei confronti di individui accusati di cyberbullismo contro Brigitte Macron, first lady francese. Le pene variano da corsi di sensibilizzazione a reclusione con sospensione, evidenziando l’attenzione della giustizia verso i reati online e la tutela delle figure pubbliche.

Un tribunale di Parigi ha condannato 10 persone con l'accusa di cyberbullismo nei confronti della first lady francese Brigitte Macron, imponendo pene che vanno da un corso di sensibilizzazione sul cyberbullismo a 8 mesi di reclusione con sospensione della pena. Il tribunale ha sottolineato che da parte degli imputati ci sono stati commenti "particolarmente degradanti, offensivi e maliziosi" che facevano riferimento a false affermazioni rivolte a Brigitte Macron riguardanti una sua presunta identità transessuale e presunti reati pedofili. Gli imputati, 8 uomini e 2 donne di età compresa fra 41 e 65 anni, sono accusati di aver pubblicato "numerosi commenti maligni" sostenendo falsamente che la moglie del presidente Emmanuel Macron fosse nata uomo e collegando la differenza di età di 24 anni con il marito a pedofilia.

