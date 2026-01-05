Brentford-Sunderland mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Fiducia nei padroni di casa

Analisi e aggiornamenti su Brentford-Sunderland del 7 gennaio 2026 alle 20:30. Formazioni ufficiali, quote e pronostici, con particolare attenzione alla fiducia nei padroni di casa. Il Sunderland, imbattuto da cinque turni, ha pareggiato le ultime quattro partite, mentre il Brentford, con tre vittorie nelle ultime quattro, cerca conferme tra le mura amiche. Ecco un quadro obiettivo per comprendere meglio la sfida.

Il Sunderland si presenta sul campo del Brentford imbattuto da cinque giornate ma avendo pareggiato le ultime quattro, mentre la striscia utile dei padroni di casa è leggermente più breve, quattro partite, ma tre sono vittorie delle quali due in trasferta. Il risultato è che i due club sono appaiati a quota 30 punti nella.

