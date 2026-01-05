Brentford-Sunderland mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Analisi e pronostici del match Brentford-Sunderland, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:30. Il Sunderland, imbattuto da cinque turni, ha registrato quattro pareggi consecutivi, mentre il Brentford, con tre vittorie nelle ultime quattro gare, cerca continuità in casa. Scopri formazioni, quote e previsioni per questo incontro di Premier League.

Il Sunderland si presenta sul campo del Brentford imbattuto da cinque giornate ma avendo pareggiato le ultime quattro, mentre la striscia utile dei padroni di casa è leggermente più breve, quattro partite, ma tre sono vittorie delle quali due in trasferta. Il risultato è che i due club sono appaiati a quota 30 punti nella.

