Brentford-Sunderland mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Fiducia nei padroni di casa

Analisi della sfida tra Brentford e Sunderland in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle 20:30. Esamineremo formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alla fiducia riposta nei padroni di casa. Il Sunderland, imbattuto da cinque turni, ha ottenuto quattro pareggi consecutivi, mentre il Brentford, con una serie utile di quattro partite, ha centrato tre vittorie, due delle quali in trasferta.

Il Sunderland si presenta sul campo del Brentford imbattuto da cinque giornate ma avendo pareggiato le ultime quattro, mentre la striscia utile dei padroni di casa è leggermente più breve, quattro partite, ma tre sono vittorie delle quali due in trasferta. Il risultato è che i due club sono appaiati a quota 30 punti nella.

