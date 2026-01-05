Brahim Diaz brilla col Marocco in Coppa d’Africa e a gennaio può lasciare il Real Madrid! Occasione anche per la Serie A?

Brahim Diaz sta mettendo in mostra il suo talento con il Marocco durante la Coppa d’Africa, alimentando voci sul suo possibile addio al Real Madrid a gennaio. La situazione apre interessanti possibilità anche per la Serie A, dove diversi club potrebbero valutare un investimento. Con il 2026 che si avvicina, il futuro del centrocampista rimane un tema di discussione nel panorama calcistico internazionale.

Il 2026 di Brahim Diaz è iniziato sotto i migliori auspici, almeno con la maglia della nazionale. L'ex fantasista del Milan, attualmente in forza al Real Madrid, si sta

