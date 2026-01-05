Braglia e Montipò lanciano ‘Pub Tricolore’

È iniziato ‘Pub Tricolore’, il nuovo programma condotto da Braglia e Montipò, trasmesso su Canale 97 Reggio Emilia. La trasmissione propone approfondimenti e riflessioni sulla cultura e le tradizioni italiane, offrendo un punto di vista originale e rispettoso. Con un approccio sobrio e informativo, il format mira a coinvolgere il pubblico attraverso contenuti autentici e curati, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale del nostro Paese.

Si accende l'insegna del Pub Tricolore: al via il nuovo show di Braglia e Montipò su Canale 97 Reggio Emilia. Dopodomani, mercoledì 7 gennaio, arriva il debutto ufficiale di 'Pub Tricolore', il nuovo programma televisivo condotto dall'inedita coppia formata dallo Youtuber Matteo Braglia – con un passato all'interno di Fratelli d'Italia a Scandiano – e lo scrittore Marco Montipò. In onda su Teletricolore, il format promette di portare nelle case degli spettatori un mix di intrattenimento e convivialità. Come suggerisce il nome stesso, lo studio televisivo si trasformerà idealmente in un pub: un luogo di ritrovo dove i toni istituzionali lasciano spazio alla spontaneità, al confronto diretto e alla battuta pronta.

