Bournemouth-Tottenham mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Il match Bournemouth-Tottenham, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle 20:30, si presenta come un incontro importante per entrambe le squadre. Dopo la sconfitta casalinga contro l’Arsenal, il Bournemouth cerca di interrompere una lunga serie senza vittorie. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici per offrire un quadro chiaro dell’evento, considerando le dinamiche di classifica e le eventuali strategie delle squadre coinvolte.

Sabato, perdendo in casa contro l'Arsenal, il Bournemouth ha messo assieme la decima partita senza vittoria, buon per Andoni Iraola che, nonostante il quindicesimo posto nella classifica di Premier League, la zona retrocessione sia ancora a distanza di sicurezza ma soprattutto che sia nella lista dei potenziali sostituti di Ruben Amorim al Manchester United.

