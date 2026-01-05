Bournemouth-Tottenham mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Scommettiamo sui tiri in porta

Analisi e approfondimenti sulla sfida Bournemouth-Tottenham, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:30. Esaminiamo formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alle scommesse sui tiri in porta. Dopo la recente sconfitta contro l’Arsenal, il Bournemouth cerca di riscattarsi, mantenendo la posizione in classifica e valutando le possibili evoluzioni tecniche e di mercato.

Sabato, perdendo in casa contro l’Arsenal, il Bournemouth ha messo assieme la decima partita senza vittoria, buon per Andoni Iraola che, nonostante il quindicesimo posto nella classifica di Premier League, la zona retrocessione sia ancora a distanza di sicurezza ma soprattutto che sia nella lista dei potenziali sostituti di Ruben Amorim al Manchester United. Il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

