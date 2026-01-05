I mercati finanziari aprono la settimana con un clima di fiducia, sostenuto dall’azione statunitense in Venezuela che ha portato alla destituzione del presidente Nicolas Maduro. La notizia ha favorito un aumento dei prezzi del petrolio e delle azioni nel settore della difesa, riflettendo un clima di ottimismo tra gli investitori. Questa dinamica evidenzia come gli eventi geopolitici influenzino i mercati e le quotazioni delle materie prime.

I mercati hanno dato il via alla settimana dando spazio all'ottimismo dopo il raid statunitense in Venezuela, culminato con la cattura e la destituzione del presidente venezuelano Nicolas Maduro. All'avvio della seduta i prezzi del barile hanno iniziato a scendere, per poi segnare durante la giornata rialzi di circa l'1,6% per il Wti di riferimento statunitense e per il Brent, saliti di prezzo fino a 58,27 e 61,7 dollari al barile. Poco dopo l'inizio delle contrattazioni il Wti aveva segnato un calo fino a 57,09 dollari al barile e il Brent a 60,58 dollari. Nel corso della seduta le compagnie petrolifere a stelle e strisce Exxon Mobil e Chevron hanno poi registrato notevoli rialzi, rispettivamente oltre il 2% e il 5%, spingendo il Dow Jones oltre la soglia record dei 49mila punti a Wall Street. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Borsa: mercati ottimisti dopo raid Usa in Venezuela, corrono petrolio e difesa

Leggi anche: Venezuela, ira Caracas: “Raid Usa per avere il nostro petrolio”

Leggi anche: La calma dei mercati e le paure cinesi. Il grande gioco del petrolio in Venezuela

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Borse asiatiche contrastate nell’ultima seduta del 2025. Xi Jinping ottimista sull’economia cinese: il pil salirà di circa il 5%; Borsa: l'Europa ottimista nel 2026 segna nuovi record; Neuberger Berman: nell’azionario rimanere investiti e diversificati anche nel 2026; Wall Street, Piazza Affari e le altre borse: cosa fare dopo il rally del 2025? Ecco cosa dicono i gestori.

Borsa: mercati ottimisti dopo raid Usa in Venezuela, corrono petrolio e difesa - I mercati hanno dato il via alla settimana dando spazio all'ottimismo dopo il raid statunitense in Venezuela, culminato con la cattura ... iltempo.it