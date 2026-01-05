Borghi | Milan | Leao calato in una dimensione diversa fattura Quando c’è fa la differenza

Stefano Borghi, giornalista e telecronista per DAZN, ha commentato la prestazione di Rafael Leao nel match tra Cagliari e Milan, vinto dai rossoneri 1-0. Secondo Borghi, il giocatore portoghese ha dimostrato di essere in una dimensione diversa, contribuendo in modo decisivo alla vittoria quando la sua presenza si fa sentire. Un’analisi che sottolinea l’importanza di Leao nel contesto della squadra.

Borghi non ha dubbi: “Fullkrug necessario ma non indispensabile. Perfetto per Allegri” - Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato del nuovo acquisto del Milan in attacco, il tedesco ex Borussia Dortmund e West Ham Niclas Fullkrug. milannews.it

Borghi, noto giornalista di Sky, ha approvato il colpo Fullkrug da parte del Milan: il centravanti tedesco è perfetto per Allegri - Borghi, noto giornalista di Sky, ha approvato il colpo Fullkrug da parte del Milan: il centravanti tedesco è perfetto per Allegri L’arrivo di Niclas Füllkrug a Milanello ha scatenato un acceso dibatti ... milannews24.com

#Borghi commenta la vittoria del #Milan: "Ho visto una partita concentrata. Ecco cosa ha capito la squadra..." #SerieA #SempreMilan x.com

