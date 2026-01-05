Boom di vendite della tuta Nike indossata da Maduro dopo la cattura Il costo

Recentemente, la tuta Nike indossata da Nicolás Maduro dopo la sua cattura ha attirato l’attenzione, generando un aumento delle vendite del capo di abbigliamento. La diffusione di un’immagine di Maduro a bordo della nave USS Iwo Jima, condivisa dall’ex presidente Donald Trump, ha avuto ripercussioni anche nel settore moda, influenzando l’interesse e il valore del prodotto.

Scoppia la “Maduro mania”: boom di richieste e vendita per la tuta e la maglietta indossate dal presidente del Venezuela al momento dell’arresto - La tuta Nike e la maglietta Origin indossate da Maduro durante e dopo l'arresto diventano oggetti di culto e vanno a ruba ... ilfattoquotidiano.it

Boom di vendite per la tuta di Maduro, esaurita in poche ore - E' diventato inaspettatamente uno degli articoli di moda più discussi della settimana dopo che sono circolate online immagini che mostravano Nicolás Maduro in ... etrurianews.it

Norvegia, boom vendite auto nel 2025: a dicembre +157,7%. Mercato 95,9% di e-car ma in strada 2 su 3 ancora a combustibili fossili x.com

Boom di incassi per i sapori a chilometri zero, con un balzo del 15 per cento. Calano invece le vendite al dettaglio: “Ma usando i social si fanno più affari” - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.