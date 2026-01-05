Bonus fotovoltaico 2026 a cosa serve e come ottenerlo
Il Bonus Fotovoltaico 2026 offre incentivi per l’installazione di impianti solari, contribuendo a migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione. Sebbene non sia un vero bonus, rappresenta un’opportunità per ridurre i costi di ristrutturazione e aumentare il valore dell’immobile. In questa guida, approfondiremo a cosa serve e come è possibile ottenerlo, considerando le diverse modalità di accesso e le condizioni attuali.
Se stiamo pensando di ristrutturare casa o semplicemente vogliamo farne crescere il valore, il Bonus Fotovoltaico è senza dubbio una delle opportunità più interessanti anche per questo 2026, anche se non è un vero e proprio bonus, ma un insieme di incentivi che possiamo valutare in base alla nostra situazione. Questo investimento ci permette di installare un impianto per abbattere drasticamente i costi in bolletta nel lungo periodo, facendo contemporaneamente del bene al pianeta. Cos’è e a cosa serve il bonus fotovoltaico. Con la Legge di Bilancio, c’è la certezza: possiamo continuare a richiedere il bonus fotovoltaico anche nel 2026, in quanto l’installazione dell’impianto o di un sistema di accumulo rientra tra gli interventi agevolati. 🔗 Leggi su Dilei.it
