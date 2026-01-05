Boniek attacca | Arbitri italiani schiavi del VAR

Zbigniew Boniek, vicepresidente UEFA, ha espresso dure critiche nei confronti del sistema arbitrale italiano, definendolo “schiavo del VAR”. Le sue parole, rilasciate durante Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, riaccendono il dibattito sulle recenti polemiche che coinvolgono gli arbitri e l’uso della tecnologia nel calcio italiano. Un intervento che invita a riflettere sul ruolo e sull’affidabilità del VAR nel panorama sportivo nazionale.

Parole durissime sul sistema arbitrale italiano. Zbigniew Boniek, oggi vicepresidente UEFA, interviene senza filtri durante Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 e riaccende il dibattito sulle polemiche delle ultime settimane. " Gli arbitri italiani sono impauriti e schiavi del VAR. Un tempo si diceva che erano i migliori al mondo, oggi non lo sono più". Boniek punta il dito contro la mancanza di uniformità nelle decisioni: "Se iniziamo a confrontare gli episodi, sembra quasi che non ci siano regole". L'ex dirigente entra nel dettaglio citando casi specifici: "In Udinese-Lazio viene convalidato un gol in cui un giocatore stoppa il pallone con la mano e segna dopo pochi secondi: il VAR dice che non c'è immediatezza.

