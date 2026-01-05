In Emilia-Romagna, il giorno della Befana si caratterizza per la presenza di neve e temperature rigide. Le mappe meteorologiche mostrano condizioni variabili tra le città come Bologna e Modena, con possibili sorprese nel quadro del tempo. Le temperature minime raggiungono punte di -6°C sul Cimone, mentre molte aree rimangono sottozero per tutta la giornata. Ecco le previsioni aggiornate e le zone più interessate dalle condizioni invernali.

Modena, 5 gennaio 2026 – La Befana sta portando nuova neve fresca in Emilia-Romagna. Giornate di gelo sui rilievi (minima di meno 6 gradi sul Cimone ) con molte zone sottozero tutto il giorno. La neve di oggi sui rilievi. Già stamattina erano imbiancati i rilievi sopra i 400 metri in Romagna, in particolare nella Provincia di Forlì-Cesena a Berleta, santa Sofia sino alle colline Meldolesi a 250 metri di quota. Nell’Appennino centrale neve stamattina al di sopra dei 700 metri di Sestola e Pievepelago. Fiocchi bianchi per l’Epifania. Ancora di più ne è attesa per domani, giorno dell’Epifania, con l’allerta gialla per neve della protezione civile in Romagna e non solo: “Nella giornata di martedì 6 gennaio sono previste nevicate di debole o moderata intensità, con accumuli al suolo attorno ai 5 cm nelle zone di pianura del bolognese e della Romagna e ai 10-30 cm nelle rispettive aree collinari e montane”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, Modena e le altre città con la neve: le mappe (complicate) del giorno della Befana, possibili sorprese

