Bologna i voti dei quotidiani ai rossoblù dopo la sconfitta contro l’Inter | tutti i dettagli
Dopo la sconfitta del Bologna contro l’Inter nella 18ª giornata di Serie A, i quotidiani analizzano le prestazioni dei rossoblù. Le pagelle di Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport offrono giudizi diversi, evidenziando punti di forza e di debolezza della squadra. In questa analisi, si approfondiscono i commenti e i voti dei media, fornendo un quadro obiettivo sulla partita e sulle caratteristiche della prestazione dei padroni di casa.
Bologna, le pagelle dei quotidiani dopo il ko con l’Inter nella 18a giornata del campionato di Serie A: il quadro completo La sconfitta del Bologna contro la corazzata Inter è netta, ma le pagelle di Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport evidenziano sfumature interessanti, concordando sui poli opposti della prestazione rossoblù ma divergendo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
