Bologna cosa fare dal 5 al 12 gennaio I 10 appuntamenti imperdibili

Ecco un’introduzione adatta alle tue esigenze: Dal 5 al 12 gennaio, Bologna offre una serie di eventi e appuntamenti che arricchiscono il panorama culturale della città. In questa settimana, tra musica, filosofia, cinema e spiritualità, si alternano occasioni di approfondimento e intrattenimento, pensate per coinvolgere diversi interessi e sensibilità. Un periodo ideale per scoprire le molteplici sfaccettature di Bologna, vivendo momenti di interesse e riflessione nel cuore della città.

Bologna, 5 gennaio 2026 – Bologna inaugura il 2026 con una settimana densa di appuntamenti. Dal 5 all’11 gennaio, la città si trasforma in un palcoscenico poliedrico dove la spiritualità francescana di Angelo Branduardi e le riflessioni filosofiche di Umberto Galimberti convivono con l'energia del rock'n'roll e la profondità del cinema d'inchiesta. Tra celebrazioni dell' Epifania dedicate alle famiglie, maratone beethoveniane su strumenti d'epoca e progetti di teatro sociale che portano in scena le voci degli istituti penali minorili, Bologna conferma, già nella prima settimana del 2026 la sua vocazione di officina culturale capace di parlare a ogni generazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, cosa fare dal 5 al 12 gennaio. I 10 appuntamenti imperdibili Leggi anche: 10 appuntamenti da non perdere a Bologna dal 29 dicembre al 4 gennaio Leggi anche: I 10 appuntamenti da non perdere a Bologna dal 10 al 16 novembre 2025 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. 10 appuntamenti da non perdere a Bologna dal 29 dicembre al 4 gennaio; Epifania a Bologna: tutti gli eventi del giorno della Befana; Eventi a Bologna a gennaio 2026: vivi l'inizio dell'anno in città; Cosa fare a Capodanno 2026 a Bologna. Bologna, cosa fare dal 5 al 12 gennaio. I 10 appuntamenti imperdibili - Bologna, 5 gennaio 2026 – Bologna inaugura il 2026 con una settimana densa di appuntamenti. ilrestodelcarlino.it

Bologna brucia le brutture del 2025: il significato della tradizione del Vecchione - Bologna, 30 gennaio 2025 – Eccolo il Gremlin oviparo che darà l’addio al 2025 con tutte le sue brutture e il benvenuto a un 2026 purificato delle cose brutte che ciascuno di noi vuole lasciarsi alle ... ilrestodelcarlino.it

Cosa fare a Bologna a Natale e durante le festività: la mappa delle mostre per orientarsi tra gli eventi e le aperture - Da Bartolomeo Cesi al Giappone, fino alle foto del Mast e Michelangelo di Genus Bononiae il calendario degli appuntamenti ... corrieredibologna.corriere.it

Cosa avrebbe scritto un giornalista serio appena letta la formazione del Bologna, se la squadra avversaria fosse stata un’altra. E pure la dignità. “A scanso di equivoci” x.com

Il Bologna non sa più vincere 0 L'ultimo successo in campionato della squadra di Italiano risale al 22 novembre Tra dicembre e gennaio sono maturate 4 sconfitte e 3 pareggi fra Serie A e Supercoppa Italiana Cosa affligge i rossoblù - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.