Bologna capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione Aggredito da uno squilibrato dell' Est

A Bologna, un capotreno di 34 anni di Trenitalia, Alessandro Ambrosio, è stato trovato morto nel parcheggio della stazione, presumibilmente ucciso a coltellate. L’incidente si è verificato nel pomeriggio nel piazzale Ovest. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, attribuendo l’aggressione a una persona considerata squilibrata. La notizia ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni, Alessandro Ambrosio, è stato trovato morto poco prima delle 19, presumibilmente ucciso a coltellate da dietro mentre era a piedi, nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. A trovarlo è stato un dipendente di Italo, che ha avvisato la Polfer. Subito dopo, sul luogo del ritrovamento, è arrivata la Scientifica e la squadra mobile, coordinati dal pm Michele Martorelli. Il cadavere era in un'area in via Pietramellara che porta al parcheggio riservato ai dipendenti, non aperta ai viaggiatori. Sono state subito acquisite le telecamere della zona e l'aggressore sarebbe stato identificato.

