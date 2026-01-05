Bologna capotreno ucciso a coltellate alle spalle nel parcheggio della stazione

Un capotreno di 34 anni di Trenitalia è stato trovato privo di vita nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. La vittima sarebbe stata colpita con un’arma da taglio alle spalle. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Sul posto, la polizia ferroviaria e la squadra mobile, con il medico legale, coordinati dal pm Michele Martorelli. Sono in corso anche rilievi scientifici. Si tratta di un'area che porta al parcheggio riservato ai dipendenti, non aperta ai viaggiatori. Saranno acquisite le telecamere della zona. È successo poco prima delle 19. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bologna, capotreno ucciso a coltellate alle spalle nel parcheggio della stazione

Capotreno ucciso a coltellate a Bologna nel parcheggio della stazione - Un uomo di 34 anni che, dai primi accertamenti, risulta essere un dipendente di Trenitalia, molto probabilmente con il ruolo di capotreno, e' ... iltempo.it

Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni. Killer in fuga - Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto, ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. msn.com

Ultim'ora Un capotreno di 34 anni è stato ucciso a coltellate nei pressi della stazione di Bologna - facebook.com facebook

Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna. Squadra mobile e Polfer sul posto con il medico legale #ANSA x.com

