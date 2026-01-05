Martedì 7 gennaio 2026 alle ore 18:30 si disputa Bologna-Atalanta, sfida valida per la 19ª giornata di Serie A. In questo incontro, le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici offrono spunti di analisi per una partita importante per la classifica, con obiettivi di posizione sia per il Bologna che per l’Atalanta, entrambe alla ricerca di punti fondamentali nel girone d’andata.

Uno dei match più interessanti della 19esima e ultima giornata del girone d’andata in Serie A è quella che vede di fronte Bologna e Atalanta al Dall’Ara. I felsini devono assolutamente sbloccarsi dopo una serie di cinque partite in campionato senza vittoria. La squadra emiliana ha potuto poco sul campo dell’Inter domenica sera, ma deve . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bologna-Atalanta (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sfida per il settimo posto

Leggi anche: Bologna-Atalanta (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Sfida per il settimo posto

Leggi anche: Bologna-Atalanta (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Bologna-Atalanta mercoledì 07 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici; Bologna-Atalanta mercoledì 07 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Sfida per il settimo posto; Brentford-Sunderland mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici; Napoli-Verona mercoledì 07 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici.

Bologna-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I rossoblù di Vincenzo Italiano, in crisi di risultati, chiudono il girone d'andata al Dall'Ara contro la Dea di Raffaele Palladino ... tuttosport.com

Pagina 1 | Dove vedere Bologna-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario - È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home ... msn.com