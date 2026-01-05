Bologna-Atalanta mercoledì 07 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Il confronto tra Bologna e Atalanta, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 18:30 al Dall’Ara, chiude la 19ª giornata di andata in Serie A. In questa occasione, analisi delle formazioni, quote e pronostici forniscono un quadro completo sulla partita, che rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in vista della seconda parte della stagione.

Uno dei match più interessanti della 19esima e ultima giornata del girone d’andata in Serie A è quella che vede di fronte Bologna e Atalanta al Dall’Ara. I felsini devono assolutamente sbloccarsi dopo una serie di cinque partite in campionato senza vittoria. La squadra emiliana ha potuto poco sul campo dell’Inter domenica sera, ma deve . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

